Choloma es el municipio de Cortés donde más matan mujeres

Carencias

Melania Reyes dijo que en Choloma no hay infraestructura para tratar los problemas de violencia contra la mujer, como una casa refugio y unidades especializadas. La coordinadora de Momucla denunció que las oficinas que hay para la atención a la mujer no cuentan una buen servicio. Indicó que deben reformarse las leyes contra la violencia de la mujer porque no son consecuentes con la realidad.