Capturan a policía acusado de tráfico de drogas en Valle de Ángeles

Valle de Ángeles

El detenido fue identificado como Jorge Israel Cruz Gómez, de 25 años de edad, originario y residente de Concepción de María, Choluteca. De acuerdo con el informe policial, el agente estaba asignado a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) al momento de su aprehensión.

Un agente activo de la Policía Nacional asignado a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

La captura se llevó a cabo ayer jueves mediante labores de seguimiento e información proporcionada por una fuente humana. En la operación participaron miembros del Quinto Batallón de Policía Militar del Orden Público (5TO-BPMOP) en coordinación con efectivos de la Policía Nacional durante patrullajes combinados.

Durante la detención se decomisó una bolsa plástica que contenía en su interior una cantidad indeterminada de supuestas piedras de crack.

Además, las autoridades incautaron un teléfono celular dañado que será sometido a investigaciones y un vehículo tipo pickup color blanco, sin placas, perteneciente a la Dipol.

Las autoridades indicaron que Cruz Gómez fue remitido a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 25 (UMEP-25) de Valle de Ángeles, donde quedó a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.

Asimismo, se informó que no presentaba golpes ni lesiones al momento de su ingreso.

El informe señala que la evidencia decomisada permanecerá bajo custodia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la UMEP-25 para los procedimientos legales respectivos, mientras que el vehículo será trasladado a las instalaciones de la Dipol tras completarse el protocolo correspondiente.

El reporte agrega que las autoridades decidieron profundizar las investigaciones y evitar la emisión de información preliminar debido a que el sospechoso es miembro activo de la institución policial.