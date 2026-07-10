Capturan a mujer con supuesta droga tipo crack y dinero en efectivo en Trujillo, Colón

Una mujer fue requerida por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch durante un operativo realizado en el barrio Cristales de Trujillo, Colón, por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas .

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se efectuó mediante acciones operativas desarrolladas por personal de la FTC-Xatruch en apoyo a la Policía Nacional, como parte de los trabajos de seguridad que se ejecutan en el departamento de Colón.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder de la sospechosa cuatro porciones grandes de supuesta piedra de crack, además de más de 500 lempiras en efectivo, dinero que presuntamente estaría relacionado con la venta del alucinógeno en ese sector.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y determinar su responsabilidad en el delito que se le imputa.