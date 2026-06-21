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Capturan a un menor de edad en posesión de 250 dosis de presunta droga en La Ceiba

Un menor de edad fue detenido por agentes policiales en el sector de Bonitillo, La Ceiba, por su presunta vinculación con la distribución de sustancias ilícitas

Capturan a un menor de edad en posesión de 250 dosis de presunta droga en La Ceiba

Agentes policiales detuvieron a un menor de edad en el sector de Bonitillo, La Ceiba, por su supuesta participación en la distribución de drogas.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Honduras

Las autoridades policiales detuvieron a un menor de edad, señalado por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte, en el sector de Bonitillo, municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), llevaron a cabo la detención del menor mientras realizaban recorridos de prevención en Bonitillo. Durante la acción policial, el joven fue identificado y requerido para su respectiva investigación.

Tras efectuar la revisión, los agentes decomisaron al menor 250 piedras blancas de presunta droga tipo crack, las cuales se presume tenían como destino la venta ilegal. Además, fue retenida una motocicleta que circulaba sin matrícula.

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Autoridades informaron que el menor cuenta con un antecedente policial, luego de haber sido requerido en noviembre de 2025 por suponerlo implicado en un caso de homicidio en su grado de tentativa.

Luego de completar el procedimiento, el menor fue remitido a las autoridades judiciales bajo los lineamientos legales para adolescentes, acompañado de las pruebas decomisadas para seguir con el proceso correspondiente.

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Redacción La Prensa
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