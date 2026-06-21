Capturan a un menor de edad en posesión de 250 dosis de presunta droga en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Las autoridades policiales detuvieron a un menor de edad, señalado por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte, en el sector de Bonitillo, municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), llevaron a cabo la detención del menor mientras realizaban recorridos de prevención en Bonitillo. Durante la acción policial, el joven fue identificado y requerido para su respectiva investigación.

Tras efectuar la revisión, los agentes decomisaron al menor 250 piedras blancas de presunta droga tipo crack, las cuales se presume tenían como destino la venta ilegal. Además, fue retenida una motocicleta que circulaba sin matrícula.