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Capturan a joven por el presunto asesinato de repartidor de comidas en Santa Bárbara

Tras una persecución, la Policía Nacional capturó a un joven de 24 años señalado como presunto responsable de quitarle la vida a un repartidor de comidas en Santa Bárbara

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:43 -
  • Redación La Prensa
Capturan a joven por el presunto asesinato de repartidor de comidas en Santa Bárbara

La Policía Nacional capturó a un joven de 24 años señalado por el asesinato de un repartidor de comidas en Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
Santa Bárbara, Honduras

La Policía Nacional capturó a un joven de 24 años, quien es señalado como presunto responsable del asesinato de un repartidor de comidas en el municipio de Santa Bárbara.

La detención fue ejecutada en el barrio Farolito de Santa Bárbara, mediante un trabajo articulado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó la subinspectora Valladares, portavoz de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información brindada por la institución policial, al detenido se le supone responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir. La orden de captura fue emitida el 27 de mayo de 2026 por hechos ocurridos en marzo del presente año.

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Según las autoridades, mediante labores de vigilancia, seguimiento y denuncias de testigos protegidos, se logró identificar y ubicar al sospechoso.

La portavoz policial explicó que el joven intentó darse a la fuga durante el operativo, por lo que los funcionarios le dieron persecución hasta un sector montañoso, donde finalmente se concretó su captura. Las autoridades señalaron que el detenido ya no portaba el arma de fuego al momento de su aprehensión.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos.

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Redacción web
Redación La Prensa

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