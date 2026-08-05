Capturan a joven por el presunto asesinato de repartidor de comidas en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

La Policía Nacional capturó a un joven de 24 años, quien es señalado como presunto responsable del asesinato de un repartidor de comidas en el municipio de Santa Bárbara.

La detención fue ejecutada en el barrio Farolito de Santa Bárbara, mediante un trabajo articulado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó la subinspectora Valladares, portavoz de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información brindada por la institución policial, al detenido se le supone responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir. La orden de captura fue emitida el 27 de mayo de 2026 por hechos ocurridos en marzo del presente año.