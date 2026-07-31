Capturan a un hombre por supuesta distribución de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas durante un patrullaje realizado en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés.

La detención fue ejecutada por agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes localizaron al sujeto durante una inspección.

Durante la operación, los agentes decomisaron cinco envoltorios con supuesta marihuana, 22 envoltorios con supuesto crack y 720 lempiras en efectivo.