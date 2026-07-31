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Capturan a un hombre por supuesta distribución de drogas en San Pedro Sula

Un hombre fue capturado por supuesta distribución de sustancias ilícitas durante un patrullaje en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula

Capturan a un hombre por supuesta distribución de drogas en San Pedro Sula

Capturan a sospechoso de distribuir sustancias ilícitas en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas durante un patrullaje realizado en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés.

La detención fue ejecutada por agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes localizaron al sujeto durante una inspección.

Durante la operación, los agentes decomisaron cinco envoltorios con supuesta marihuana, 22 envoltorios con supuesto crack y 720 lempiras en efectivo.

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Las evidencias y el detenido fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer si el detenido estaría relacionado con algún grupo criminal y determinar si existen otros posibles vínculos o responsabilidades en actividades ilícitas.

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Redacción La Prensa
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