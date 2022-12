Cantante era el hombre ultimado por sicarios cuando huían tras masacre

En una aldea cercana, esos delincuentes ya se habían robado un carro que poco después dejaron abandonado en la carretera que de Yoro conduce a Santa Rita, en esa zona se robaron otro carro para escapar con rumbo desconocido.

Hasta ayer, la Policía no reportaba personas capturadas por esa masacre y por el crimen de Rodríguez, quien desde hace 15 años residía en los Estados Unidos.

En ese país era propietario de una empresa de pintura y también un reconocido cantante de música ranchera.

Rodríguez era conocido en el mundo artístico como Felino de la Sierra, quien era muy popular en las redes sociales, hacía presentaciones musicales en los Estados Unidos; pero también era propietario de una empresa de pintura.

Fue ayer en horas de la mañana que familiares y amigos llegaron a Medicina Forense de San Pedro Sula para reclamar el cadáver.

El padre de Rodríguez manifestó que su hijo estaba casado en los Estados Unidos y deja cuatro hijos: “Desde hace dos años no venía a Honduras, era muy querido por la gente, no tenía enemigos, no esperábamos eso y lamentamos mucho lo que pasó, pero se lo dejamos a Dios”.

Wilmer Rodríguez Mejía será enterrado hoy en su aldea natal El Bálsamo, municipio de Santa Rita, Yoro.