En libertad se defenderá mujer que embistió con su carro a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

“Se le dictaron medidas cautelares, principalmente la obligación de presentarse periódicamente a los juzgados de La Ceiba, mantenerse alejada de su expareja, no tener ningún tipo de comunicación con él y no salir del país”, explicó Glenn Flores, portavoz de los juzgados ceibeños.

Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso a la imputada una serie de medidas cautelares que deberá cumplir mientras avanza el proceso penal en su contra.

Un juez de los tribunales de La Ceiba determinó que Ofelia María Vásquez Forgas , empleada municipal, se defienda en libertad tras ser acusada de embestir con su vehículo a su expareja luego de una discusión ocurrida en esta ciudad del litoral atlántico.

El caso se encuentra en etapa inicial, luego de que la mujer fuera detenida minutos después del hecho, cuando, según versiones preliminares, habría impactado con su vehículo a su expareja tras una discusión.

Las autoridades judiciales programaron la siguiente audiencia para el 26 de junio a las 9:00 de la mañana, donde continuará el proceso en su contra.

De acuerdo con lo informado en los tribunales, la decisión de permitirle defenderse en libertad estuvo sustentada en un dictamen presentado por la Fiscalía.

“El ente acusador del Estado llegó con un dictamen de salud mental, un dictamen médico, en el cual señala que lo más óptimo para la señora acusada sea defenderse en libertad”, detalló el portavoz.

El informe médico fue considerado un elemento clave para la resolución adoptada por el juez, junto con los demás elementos presentados durante la audiencia inicial.

El Ministerio Público continuará con la investigación del caso para determinar la dinámica exacta del hecho y las posibles responsabilidades penales.

Mientras tanto, la acusada deberá cumplir estrictamente las medidas impuestas por el tribunal mientras se desarrolla el proceso judicial.

El caso ha generado atención en La Ceiba debido a la naturaleza del hecho y a las circunstancias en las que ocurrió el incidente entre la pareja.