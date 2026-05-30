Dictan detención judicial a profesor acusado de abuso en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia obtuvo la medida de detención judicial contra un joven que se desempeñaba como profesor en una escuela bilingüe de La Ceiba, a quien se le supone responsable del delito de violación agravada continuada en perjuicio de una menor de edad.

Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia presentada por la madre de la adolescente, quien descubrió información contenida en un teléfono celular que generó sospechas sobre una posible conducta constitutiva de delito.

A raíz de la denuncia, agentes de investigación y fiscales especializados realizaron diversas diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos, recopilando elementos de prueba que posteriormente fueron incorporados al requerimiento fiscal.