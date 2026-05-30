Dictan detención judicial a profesor acusado de abuso en La Ceiba

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia obtuvo la medida de detención judicial contra un joven que se desempeñaba como profesor en una escuela bilingüe de La Ceiba, a quien se le supone responsable del delito de violación agravada continuada en perjuicio de una menor de edad.
Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia presentada por la madre de la adolescente, quien descubrió información contenida en un teléfono celular que generó sospechas sobre una posible conducta constitutiva de delito.
A raíz de la denuncia, agentes de investigación y fiscales especializados realizaron diversas diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos, recopilando elementos de prueba que posteriormente fueron incorporados al requerimiento fiscal.
De acuerdo con la teoría del caso, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2025 y los primeros meses de 2026, período durante el cual el imputado mantenía contacto frecuente con la víctima debido a las funciones que desempeñaba dentro del centro educativo donde ella cursaba sus estudios.
Como parte de las actuaciones investigativas, se recabaron entrevistas, evaluaciones especializadas, documentación legal y pericias técnicas que fueron presentadas ante el órgano jurisdiccional.
Tras valorar los elementos expuestos por el Ministerio Público, el juzgado competente resolvió decretar la detención judicial del encausado mientras continúa el desarrollo del proceso penal.
La Fiscalía de la Niñez reiteró su compromiso de investigar y judicializar los delitos cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, hizo un llamado a la población a denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de la niñez y exhortó a los padres de familia a mantener una mayor supervisión sobre las actividades de sus hijos.