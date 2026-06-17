Ataque armado en El Porvenir, Atlántida, deja dos mujeres muertas y tres hombres heridos

El Porvenir, Atlántida

Una noche de terror se vivió ayer martes en la colonia Montefresco de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, Atlántida, donde un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos cobró la vida de dos mujeres y dejó a tres hombres gravemente heridos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katerin Tatiana Oliva Bardales, de 19. Ambas eran amas de casa y amigas, de acuerdo con los datos preliminares.

Por su parte, los heridos responden a los nombres de Leonardo Joel Flores (35 años), German Ramos (25 años) y Kevin Ordóñez.

El ataque ocurrió al filo de la medianoche. Las víctimas fueron sorprendidas en el interior de una vivienda por individuos que, según reportes preliminares, irrumpieron violentamente en el inmueble y abrieron fuego, generando pánico y consternación entre los vecinos de la zona.