Ataque armado en El Porvenir, Atlántida, deja dos mujeres muertas y tres hombres heridos

Una noche de terror se vivió ayer martes en la colonia Montefresco de la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, Atlántida, donde un ataque armado perpetrado por sujetos desconocidos cobró la vida de dos mujeres y dejó a tres hombres gravemente heridos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katerin Tatiana Oliva Bardales, de 19. Ambas eran amas de casa y amigas, de acuerdo con los datos preliminares.
Por su parte, los heridos responden a los nombres de Leonardo Joel Flores (35 años), German Ramos (25 años) y Kevin Ordóñez.
El ataque ocurrió al filo de la medianoche. Las víctimas fueron sorprendidas en el interior de una vivienda por individuos que, según reportes preliminares, irrumpieron violentamente en el inmueble y abrieron fuego, generando pánico y consternación entre los vecinos de la zona.
Tras la huida de los atacantes, elementos de los cuerpos de socorro se trasladaron rápidamente al lugar. Además de confirmar el fallecimiento de las dos jóvenes en la escena, auxiliaron de emergencia a los tres hombres lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Atlántida de La Ceiba, donde permanecen bajo pronóstico reservado.
Autoridades policiales acordonaron el área para recolectar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables de este doble homicidio. Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre el móvil del crimen ni se reportan capturas relacionadas con el hecho.
Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas mortales y los heridos exigen a las autoridades que el caso no quede en la impunidad y se haga justicia.