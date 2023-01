Así fue el choque de “rapidito” y turismo que dejó 10 heridos

Un fuerte accidente de tránsito protagonizado por un microbús y un automóvil turismo dejó como saldo siete personas heridas y cuantiosos daños materiales en el barrio Lempira de San Pedro Sula, específicamente en la intersección de la siete calle y siete avenida.

De acuerdo con testigos, la unidad de transporte público de la Fesitranh - Centro - SPS, llevaba la preferencia cuando, de pronto, el automotor liviano se cruzó en su camino y debido al exceso de velocidad quedó volcado sobre el pavimento.

Regístrese aquí para acceder a contenido exclusivo en LA PRENSA

Los pasajeros heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano luego de recibir primeros auxilios en el lugar del accidente vial.

“El rapidito venía por la avenida, no respetó la luz roja y así pegamos, yo venía sólo y gracias a Dios no me pasó nada, pero él salió de la nada. Se dio vuelta porque venía rápido, si hubiese ido despacio, no pasa eso”, dijo Ismael Orellana, conductor del turismo.

No obstante, Wilmer Bonilla, motorista del microbús, afirma que el semáforo estaba en verde para él y que, en realidad, fue Orellana quien no respetó la señal de tránsito.

”A él le afectó que un carro estaba al lado derecho y él se pasó por el lado izquierdo, no hizo el alto y chocamos en el centro de la calle”, mencionó.

La cámara de seguridad de un negocio cercano al punto del accidente grabó lo ocurrido y confirmó que, en efecto, fue el conductor del automóvil turismo quien no hizo el alto.