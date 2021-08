Disparan contra vivienda de la diputada Sara Medina

Danlí, El Paraíso.

A eso de las 2:00 de la madrugada de este viernes hicieron disparos contra la vivienda de la diputada nacionalista Sara Medina en la colonia El Zarzal, municipio de Danlí.

Se informó preliminarmente que al menos tres hombres llegaron en motocicletas y dispararon contra el muro y paredes de la casa de habitación de la parlamentaria. En ese momento la diputada sólo se encontraba con uno de sus hijos y una empleada.

Tras lo ocurrido, miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron hasta la casa de la funcionaria para indagar el hecho.

Respecto a la suscitado, la diputada dijo que no podría afirmar que se trate de un atentado contra ella o su familia, pues argumenta que no hay motivos para hacerlo. La congresista relató a la televisora HCH que en la parte trasera de la casa hicieron dos disparos y que los desconocidos aprovecharon que a la par hay una vivienda deshabitada para intentar ingresar.

"Mi hijo sacó su arma de fuego y la detonó en dos o tres veces mientras yo llamaba al 911, minutos después llegó la Policía, pero las personas ya se habían ido del lugar porque al escuchar los disparos se sintieron atemorizados", manifestó.

Se presume que desconocidos trataron de protagonizar un robo en la vivienda. Captura de pantalla

“Sería irresponsable decir que se trata de un atentado, porque puede ser que ellos se querían meter a la casa, sólo puedo decir que vivimos una noche terrible porque estuvieron como media hora aquí en mi casa e ingresaron por la parte de atrás”, añadió la diputada del departamento de El Paraíso.

Al ser consultada sobre si ha recibido amenazas recientemente, la legisladora dijo que no, al tiempo que aseguró que mantienen una buena relación con los habitantes de la zona.



“Sabían que estaban en mi casa y en la de mi esposo, no tenemos enemigos, además somos personas conocidas en este departamento, es muy complicado que quieran atentar contra mí, no he dado motivos para eso”, insistió.

La diputada comentó que interpondrá formalmente una denuncia este viernes y así sentar un precedente, puesto que su vida y la de sus acompañantes corrió peligro.