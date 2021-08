Condenan a hermano de los Valle Valle por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.

Tres socios del cártel Valle Valle fueron condenados en las últimas horas en los tribunales capitalinos. Los imputados fueron detenidos el 4 de febrero de 2019, en medio de la Operación Cerbero.

Puede leer: Por denuncia de violación a menor ponen a disposición a 17 policías

Los condenados por lavado de activos son José Humberto Gutiérrez Cueva, José Reyneiro Valle Valle y Óscar Guillermo Cuestas Valle. La fecha de individualización de la pena será anunciada por la Fiscalía.

Reyniero Valle, hermano menor del clan Valle Valle, capturado en La Entrada, Copán,

el 3 de febrero de 2019.

El Ministerio Público señala que los ciudadanos tenían vínculos con la organización dedicada especialmente al narcotráfico en el occidente de Honduras, con sede en el pequeño poblado de El Espíritu, Florida, Copán, y fundada por los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, hoy presos en Estados Unidos por narcotráfico.

Años de búsqueda

La Fiscalía de Honduras, por el mismo caso, condenó a María Lilibeth Asmon Interiano y Petrona Interiano Paredes, también por lavado de activos, a cinco años de prisión. Las vincularon al cártel Valle Valle y les decomisaron dos vehículos y productos financieros.

Además: Confusa muerte de joven en operativo de la FNAMP en Tegucigalpa

El 9 de abril también fueron condenados Félix Antonio Gutiérrez Valle y Francis Giovanni Méndez Pineda, quienes, por lavado de activos, pagarán 10 años de reclusión en Honduras. También a Esmilda Hurtado y Yannet Morlovin Martínez, a cinco años de prisión por el mismo delito.

En enero los fiscales lograron una condena de siete años y seis meses contra Héctor Adonay Murcia Valle, por lavado de activos. Los Valle Valle, que tenían un imperio de la droga en la región occidental, utilizaron a prestanombres para adjudicarse cientos de bienes muebles e inmuebles en varios departamentos. Autoridades de Honduras aún siguen el rastro dejado por los Valle Valle.

FOTOS: Desarticulan banda criminal en zona montañosa de Atlántida

Operación Cerbero ha efectuado 10 órdenes de captira, además de 22 allanamientos de korada, dos inspecciones a negocios y aseguró 13 bienes inmiebles y 32 vehículos en Copán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida, hasta donde esa organización extendió sus tentáculos incluso despues de que sus principales líderes y fundadores fueron extraditados a Estados Unidos, en diciembre de 2014.

Captura en calma

A las 6:00 am del 3 de febrero de 2019, un equipo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y Policía Militar, irrumpieron en una vivienda en el barrio Morazán de La Entrada, Copán.

La casa era parte de los 10 objetivos trazados por las autoridades como parte de la Operación Cerbero ejecutada en Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Atlántida para desbaratar la red de lavado de activos y narcotráfico del cartel de Los Valle Valle.

Sin oposición, Reynerio Valle Valle abrió la puerta, permitió el ingreso de las autoridades y colaboró en todo momento.

IMPERIO: Así son las lujosas mansiones de los Valle Valle que están en el abandono

Estaba tranquilo y solo. En la vivienda no había ni familia ni amigos. “Se mostró sereno. No se opuso ni al registro ni a su captura. A las once de la mañana se le notificó de su detención”, explicó un agente.

Reynerio lo único que expresó durante su arresto fue: “Cuando ya no se tiene nada, hasta la familia lo abandona”, dijo el investigador.