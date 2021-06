Asesinan a joven de 20 años en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras.

Una joven de 20 años fue asesinada anoche en Catacamas, Olancho, zona oriental de Honduras, cuando se encontraba en su casa de habitación.



La víctima fue identificada como Anyel Colindres, reconocida en la comunidad por participar en el reinado de la feria de este municipio.



De acuerdo con el relato de sus familiares, escucharon el momento en que la hondureña fue atacada a balazos.

Además lea: Ingeniero que desapareció hace 6 días fue hallado en predio baldío de San Pedro Sula





Momento del crimen

"Estábamos en la cocina y ella salió al portón, cuando escuchamos las detonaciones fuimos corriendo y la encontramos con el rostro lleno de sangre. Fue terrible", dijo la hermana de la víctima.



De inmediato, la trasladaron hasta el hospital de la zona, pero no resistió.



Para la familia les arrebataron la alegría de la casa, pues la ahora occisa era una joven muy carismática.



"No entendemos por qué le hicieron esto, estamos destrozados y exigimos justicia en el caso de mi hermana".



Un docente del instituto en el que estudió Colindres detalló que era una líder en las actividades culturales del colegio.



"Siempre estaba dispuesta a colaborar y fue muy simpática. Estamos alarmados porque están matando a nuestras mujeres y las autoridades no hacen nada", comentó el maestro.



En los últimos ocho días, tres mujeres han sido ultimadas en este departamento, por lo que los ciudadanos llaman a las autoridades a tomar acciones urgentes.