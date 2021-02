Presidente de comisión de transparencia de La Ceiba denuncia amenazas a muerte

La Ceiba, Honduras.

El presidente de la comisión de transparencia municipal de La Ceiba, Osman Suazo denunció este día amenazas a muerte por parte de desconocidos que lo contactaron mediante un mensaje de texto a su celular.

"Si seguís en esos canales te vamos a enseñar que con nosotros no se juega. Anda despidiéndote de tus morros en pedazos vas a llegar, ya nos tenes cansados", dice parte del texto.

"Creemos que esto viene de nuestras denuncias constantes que hago en los diferentes medios de comunicación de lo que pasa a lo interno de la municipalidad. Lo que pedimos es transparencia en el manejo de los fondos municipales. Que se nos entreguen informes de la administración del muelle de cabotaje y de toda la alcaldía y no recibimos nada ni en el portal de transparencia, dijo Suazo al salir de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos.

Los mensajes llegados de un número de teléfono se los acredita la pandilla 18, sin embargo, Osman asegura que eso es una cortina de humo, "ya que nunca he denunciado acciones de dicho grupo delincuencial. Nunca hacemos denuncias de ese tipo por lo tanto no creemos que vengan de ahí ya que no los he mencionado", agregó.

Junto a Suazo también el comunicador social Rubén Bonilla recibió también mensajes itimidantes ya que casi siempre da cavida a las denuncias de la comisión de transparencia municipal, en sus espacios noticiosos Suazo aseguró que no renunciará a su cargo ya que es una labor que le corresponde como ciudadano.