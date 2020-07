"Asesinos de mi hijo van a conocer la ira de Dios": German Vallecillo padre

La Ceiba.



A pesar del dolor e impotencia por el asesinato de su hijo, el periodista German Vallecillo Madrid confía en que será la justicia divina que castigará a los hechores del crimen.



El periodista ceibeño llegó a una calle de la residencial El Naranjal para vivir una de las peores escenas de su vida: presenciar el levantamiento del cadáver de su hijo German Gerardo, asesinado este miércoles junto a su camarógrafo Jorge Posas.



German Vallecillo Madrid dio breves declaraciones a los medios de comunicación y evidentemente quebrantado dijo que perdona los sujetos que acabaron con la vida de su hijo.



"Estoy fortalecido porque tengo la fortaleza que solo Dios le puede dar a uno", dijo Vallecillo y agregó: "Creo en Dios y creo en la justicia de Dios; estoy fuerte porque quiero infundirles a la vez fortaleza a mi familia".





El periodista ceibeño apartó su sentimiento de dolor y envió un mensaje a los asesinos de su hijo: "Les digo que los perdono; quien no los perdonará es Dios porque la justicia divina es para castigar a los malos, ellos van aconocer la ira de Dios por la maldad que están haciendo".

"Siempre me abrazaba, me daba un beso y me decía papá te amo"

German Vallecillo recordó a su vástago, German Vallecillo Jr., como un hijo muy cariñoso y noble.

"Era tan cariñoso mi hijo que donde quiera que me encontraba me abrazaba, me daba un beso y me decía papá te amo", recordó el reconocido periodista ceibeño.



Recordó: "Era un hombre servicial, estoy muy dolido, y lo que más me duele es que lo mataron en el día de su cumpleaños, como que a propósito lo hicieron para que lo recordaramos siempre".





Vallecillo finalizó contando que hoy era el cumpleaños de su hijo, por lo que tenía pensado almorzar con él. "No lo pude localizar. Pudo haber ocurrido que anduviéramos juntos y esto hubiera pasado con los dos, o también que él se hubiera ido conmigo en mi carro y que no hubiera pasado lo que pasó, pero esto es producto de la fatalidad", lamentó.