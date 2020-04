Hallan el cuerpo de un hombre debajo de un puente en San Pedro Sula

San Pedro Sula.



El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este Jueves Santo debajo de un puente en la ciudad de San Pedro Sula.



El hallazgo ocurrió en el puente sobre el bulevar del este, a 500 metros de un conocido parque acuático.

La víctima, hasta las 10:00 am, no ha sido identificada ya que en la escena no se han presentado familiares.



Por su parte, las autoridades no han realizado el levantamiento en donde uno de los procedimientos es revisar si porta documentación.



El hombre vestía camisa roja, pantalón azul, zapatos negros y su piel es blanca.

Además presenta varias heridas de arma desconocida en su rostro y su brazo.



Se espera también la llegada de Medicina Forense para proceder con el levantamiento legal del cuerpo, el cual será llevado a la morgue del Ministerio Público de esta ciudad.