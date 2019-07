Lempira: en barranco encuentran cadáver de universitaria desaparecida

SAN PEDRO SULA.

Después de 10 días de estar desaparecida fue hallada sin vida en un barranco de la aldea Planes de Cololaca, Lempira, la estudiante universitaria Mary Gonzales Contreras (de 23 años).

El viernes 19 de julio, Gonzales Contreras, originaria de San José de la Paz, salió de Marcala rumbo a Santa Rosa de Copán conduciendo un Ford Ranger doble cabina, color rojo, con placas PDD1577. Lo último que sus familiares supieron de ella fue que había arribado a Gracias, Lempira, adonde notificó que visitaría el parque nacional Celaque.

Luego los familiares al perder contacto con ella alertaron a la Policía, pero fue hasta 10 días después que un ganadero encontró el cuerpo de la joven en estado putrefacto en un barranco de Los Planes, Cololaca, Lempira.

Tanto joven que aparece muerto y no hay responsables, todo queda así. Elsa Suazo, prima de la occisa

Ayer en la noche, familiares de la joven confirmaron en la morgue de San Pedro Sula que el cuerpo encontrado corresponde a la joven Mary Gonzales, quien vivía con su madre en San José de La Paz y que hace poco había regresado de pasar una temporada en Estados Unidos. La joven antes de partir rumbo al país del norte había ingresado a estudiar a una universidad privada de Tegucigalpa, pero suspendió sus estudios.

El pick up en el que partió la joven aún no ha sido encontrado y la Policía Nacional no ha dado a conocer versiones sobre la muerte. Por el avanzado estado de descomposición, los médicos no pudieron establecer la causa y manera de muerte quedando la averiguación de esos datos a determinación en autopsia.

Elsa Suazo, prima de la occisa, dijo que desconocen las circunstancias de su muerte.

“Demasiados jóvenes está apareciendo muertos y no hay responsables, todo queda así”, agregó Suazo en medio de sollozos.

Nahúm Reyes, tío de la víctima, confirmó que se desconocen las causas de la muerte y que del carro que viajaba la víctima aún no se tiene información.