Consternación por muerte de quinceañera en Talgua, Lempira

Lempira, Honduras

El cuerpo de una menor de 15 años de edad fue encontrado con señales de haber sido ultrajada sexualmente en la comunidad de Cansincamon, municipio de Talgua, Lempira.

Familiares identificaron a la jovencita como Neydi Yolani Martínez Alvarado, quien había desaparecido desde la tarde del pasado martes.

La pequeña fue encontrada ayer por la mañana, según forenses tenía entre 12 a 18 horas de muerta. Tenía un golpe en la cabeza.

La consternación se apoderó de la pequeña comunidad de Cansincamon, ya que Neydi Yolani era conocida por todos como una niña educada, respetuosa, honrada, y su vida fue cegada por desconocidos.

Parientes relataron que Neydi salió de su casa el martes con rumbo a Santa Rosa de Copán (el viaje es de al menos una hora). Se comunicó y anticipó que regresaría a Talgua en horas de la tarde; pero, la jovencita nunca regresó.

Vicente Alvarado, pariente de Neydi, contó que cuando se dieron cuenta que la quinceañera había desaparecido, empezaron a buscarla por toda la comunidad y alrededores. “Toda la comunidad la anduvo buscando, también la Policía. Nos dijeron que cuando venía para la casa le dieron jalón en un carro y se quedó cerca, a unos cinco minutos de donde vivía, pero ya nadie la volvió a ver”.

Fue hasta la mañana de ayer que un vecino encontró escondido debajo de hojas y maleza el cuerpo de la menor.

En el lugar encontraron rastros que indican que la jovencita fue abusada sexualmente y posteriormente ultimada donde se halló el cadáver.

En medio del llanto, una pariente de la menor pidió que se esclarezca el crimen de la quinceañera. “Era una niña que se daba a querer, no se merecía una muerte de esa manera, no tenía ni novio, ni teléfono para pasar chateando con nadie. Pedimos que esta muerte de esta niña no se quede así, solo tenía 15 años que los había cumplido en agosto”.

Sospechoso

El jefe de la Unidad Departamental de la Policía de Lempira, Juan Francisco Turcios, indicó que con relatos de testigos se detuvo a un sospechoso del hecho.

El detenido fue identificado como José Elder Ayala, quien será sometido a pruebas forenses para determinar si tuvo participación en el hecho violento contra la quinceañera.