Hombres vestidos de agentes de la Atic mataron a estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.



Un grupo de hombres vestidos como si fueran agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) raptaron y ejecutaron a dos estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH).



Las víctimas fueron identificadas como Mario Enrique Suárez Gómez (19 años) y Gerson Daniel Meza Medina (18 años), alumnos del segundo año de carrera.



Los dos jóvenes fueron sacados de una vivienda del barrio Bella Vista de Comayagüela el pasado miércoles y trasladados hasta La Montañita, donde fueron ejecutados a balazos.



Las víctimas Mario Suárez Gómez residía en la colonia Los Pinos y su amigo Gerson Meza en el barrio Bella Vista.

En este video, que circuló ayer en las redes sociales, se observa cómo hombres vestidos como agentes de la Atic se llevan a los dos jóvenes, que luego fueron encontrados ultimados el miércoles. Autoridades de la Atic afirmaron que los hombres no pertenecen a la institución y señalan que es evidente que la indumentaria de los secuestradores es una imitación.

Evidencia



En un video que circuló la tarde de ayer en las redes sociales se observa a tres personas vestidas como agentes de la Atic, que portan camisas, pasamontañas, gorras, chalecos antibalas, todo color negro con las letras Atic en la parte frontal, pantalones beige y armas de grueso calibre.



Las personas sacaron de una vivienda del barrio Bella Vista a los dos jóvenes.



En el video se ve que hombres que vestían indumentaria de la Atic los suben a un pick-up color negro y los trasladan del lugar.



Estos dos jóvenes fueron encontrados asesinados al mediodía del jueves en el sector de La Montañita.

Mario Enrique Suárez y Gerson Daniel Meza Medina.

Reacción



Jorge Galindo, vocero de la Atic dijo que es evidente que son falsos los uniformes de los secuestradores. “Descartamos que sea personal de la Atic”.



“Hay muchos signos que se pueden identificar que no son agentes de la Atic. El chaleco que portan estas personas, las letras con la leyenda Atic son más grandes que las que usa la Agencia, y en la parte trasera del chaleco no lleva la leyenda y los que utiliza la Agencia sí la lleva”, explicó Galindo.



Agregó: “Las camisas de la Atic son tipo polo con el logotipo de la Atic en la manga izquierda y de manera frontal el logo del Ministerio Público y en el otro extremo la leyenda de la Atic”, expresó.



En relación a las armas, dijo que “los delincuentes portan R-15 y los de la Atic utilizan los denominados Scorpion, y el vehículo en el que suben a los dos estudiantes cuando son raptados no es de los que utiliza la Atic”, explicó Galindo.