Los miembros de la realeza británica en activo que cubrirán la baja de Carlos III

Estos componentes operativos (conocidos en inglés como ‘working royals’ y entre los que no están el hermano del rey Andrés ni su hijo menor, Harry) que asumirán las tareas públicas de Carlos a partir de ahora son: La reina Camila .

Si bien Kate se encuentra convaleciente tras una operación abdominal y no se prevé que se reincorpore a sus actividades públicas hasta la Semana Santa , la pareja desempeña numerosos compromisos oficiales y se embarca con frecuencia en giras en el extranjero.

El príncipe Ricardo es primo carnal de Isabel II y el más joven de los nueve nietos del rey Jorge V y la Reina María. De 79 años y arquitecto de formación, Ricardo heredó el ducado de Gloucester de su padre tras la muerte de su hermano mayor, Guillermo, y junto con su esposa, la danesa Brígida, de 77 años, es miembro en activo de la familia real.

El duque de Kent, Eduardo Duque de Kent desde la muerte de su padre, Jorge, en 1942, Eduardo, de 88 años, es primo carnal de la reina Isabel II, y nieto del rey Jorge V y la reina María.

Está casado desde 1961 con Catalina, con quien tiene tres hijos. Entre sus funciones figuran la presidencia del prestigioso club de tenis The All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se celebra anualmente el torneo de hierba de Wimbledon; desempeña funciones benéficas centradas en veteranos de guerra y también sobre temas de tecnología e industria británica. EFE