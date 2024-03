Roberto Canessa conmovió a los hondureños con su testimonio de supervivencia

“ Mi mamá me había dicho que si perdía un hijo ella se iba a morir de la tristeza.Yo quería vivir para decir: mamá no llores más, que estoy vivo ”, fueron las palabras del médico uruguayo Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972 , durante una entrevista que concedió al programa “ La Hora del Té ”.

Roberto Canessa recuerda con claridad lo primero que pensó cuando el avión se estrelló y se dio cuenta de que había sobrevivido: “ El avión se iba deslizando y al final pega contra la parte de abajo del valle, se arrancan todos los asientos, me doy un golpe contra la pared del baño, y mientras eso pasaba decía, estoy vivo, acá están las piernas, acá están los brazos, me salvé de un choque en la cordillera, ahora voy a salir afuera y va a venir la policía, los bomberos, las emergencias, y esa era mi manera de pensar en ese momento ”, comentó.

Canessa, quien es Cardiólogo pediatra, dice que una de las lecciones que más atesora es cómo en momentos de adversidad, el ser humano se puede volver más generoso y empático. Y sobre el motivo que más le dio fuerza para resistir, y sguir en su lucha por sobrevivir aunque fuera a costa de cosas que nunca imaginó hacer, Roberto Canessa dijo que fue su el amor por su madre.

Él recordó cómo años antes había asistido junto con su madre al funeral de uno de sus amigos, y que su progenitora le expresó el siguiente comentario: “Roberto si a mi se me muere un hijo, yo me muero de la tristeza. Osea que se iba a morir de tristeza mi madre, y la opción que tenía, era comerme ese pedazo...Y ahí me di cuenta que lo importante en la vida no es cómo hacer las cosas, si no por qué. Yo quería vivir para decir mamá no llores más, que estoy vivo”, recordó Canessa.