Daniel Ochoa estará en concierto por primera vez en La Ceiba

Además, lograr esto en mi país donde la cultura y falta de apoyo al artista nacional ha sido siempre un tema sensible y donde tampoco hay una industria musical desarrollada, llegar hasta aquí ya es de bastante logro. Encima de eso imagínate, cantando géneros musicales que no son los “de moda”.

5. En San Pedro Sula se dice que abrió un camino y creó una cultura de apoyo al artista nacional, ¿cree que pueda lograr lo mismo en La Ceiba?

Creo que lo dicen porque no era común que un hondureño pagara entrada o comprara un boleto por ir a escuchar a un artista nacional. Me honra que piensen que yo he sido un agente de cambios positivos en la cultura de la ciudad. Deseo que esa cultura nos persiga y no solamente en La Ceiba, sueño que el país en general aprenda a apoyar y consumir con orgullo lo que se hace bien en casa. Y no solo hablo por mí, hay grandes artistas y talentos haciendo las cosas bien que merecen ser apoyados.

6. ¿Le preocupa que en La Ceiba no lo conozcan, o tal vez no tanto como en San Pedro Sula?

Estoy seguro que hay muchos que no me conocen, incluso en mi amada ciudad todavía hay quienes no saben de mí, pero respondiendo tu pregunta, no, no me preocupa. Es primera vez que voy a cantar allá, vamos precisamente a eso, a que me conozcan y yo a ellos, ¡vamos a una primera cita y estoy seguro que saldremos enamorados!

Hay mucha expectativa entre los ceibeños y eso es bueno. En SPS en cada concierto veo nuevos rostros, invitados por nuevos fans y así vamos creciendo, creo que eso puede ir pasando en las demás ciudades. También es importante el apoyo de los medios de comunicación. A ustedes como Diario La Prensa yo siempre les agradezco el apoyo. Cabe resaltar que, en mi primera gira de Medios en La Ceiba, ¡me trataron maravilloso! ¡Aprovecho a agradecerles públicamente también!

7. ¿Qué puede esperar el público ceibeño del concierto de Daniel Ochoa?

Un show que está a la altura del de un artista internacional. Verán a un Daniel Ochoa entregado a ellos, además de eso músicos de primer nivel, de los mejores del país, un equipo que cuida cada detalle audiovisual y en cuanto a repertorio, abarcamos todos los géneros que me caracterizan, desde baladas, boleros, música del recuerdo, rancheras, pop, disco, jazz, clásicos en inglés y español, por supuesto también mi música orgullosamente hecha en casa. ¡No importa la edad o el gusto musical que tengas, te aseguro que la experiencia se disfruta mucho y podrás corear todo el repertorio!