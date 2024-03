Disponibles los talleres de arte en el Museo de Antropología e Historia de SPS

Información general

- Taller de dibujo y pintura para niños / 7-13 AÑOS

Programa de 3 meses - Diferentes técnicas

Sábados de 8:00 a.m. – 9:00 a.m. L.1000 al mes (No incluye materiales)

Temarios:

• Introducción al dibujo

• Bodegón

• Figura humana

• Paisaje

- Taller de dibujo

Programa de 3 meses - Diferentes técnicas

Sábados de 9:00 a.m. – 10:00 a. m.

L. 1200 al mes (No incluye materiales)

Temarios:

• Introducción al dibujo

• Bodegón

• Figura humana

• Paisaje