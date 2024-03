Dj Roland, el productor que lleva la música hondureña a otro nivel

Asimismo, se sincera sobre lo más difícil de realizar su profesión en Honduras, y responde si es posible vivir de la producción musical en nuestro país. Y no puede faltar saber los proyectos musicales en los que está trabajando, además de un valioso consejo que cambió su visión, el cual su madre, la docente Edna Pandy le pegó en una cartulina azul en la puerta de su cuarto referente a valorar el trabajo que se hace. Esto y más en la siguiente entrevista con el artista nacional Dj Roland .

En esta entrevista para Diario La Prensa , Dj Roland nos describe su infancia, sus comienzos en la música, la amplia trayectoria musical que ha construido con su trabajo constante; grandes artistas con los que ha colaborado, también nos cuenta en qué género que no ha incursionado le gustaría experimentar.

A sus 35 años ha cumplido muchos anhelos, desde tener a su amada familia hasta emprender en la música con su casa disquera independiente llamada In Da House Records Inc., sello que apuesta por llevar el talento urbano hondureño a sonar en todo el mundo.

1. ¿Cómo describiría su infancia y cómo surgió su pasión por la música?

Comenzó a temprana edad, con mis primos teníamos una pequeña banda hecha de latas de leche; en Semana Santa salíamos a la playa, les tocábamos, bailábamos y cantábamos a los turistas.

2. Tras descubrir su interés apasionado por la música, ¿cómo fueron sus comienzos en este arte?

Comencé grabando en mi casa con mi primo Dary, lo hacíamos por diversión para pasar el rato a prueba y error, luego de un par de años armamos un grupo llamado DRRD, pegamos varias canciones entra ellas “Las Luces Se apagan en la Discoteca”, en ese tiempo quienes escuchaban música pensaban que el grupo no era de Honduras por el sonido, eso atrajo a muchos artistas para trabajar conmigo.

3. ¿Cuál ha sido su trayectoria musical?

Gracias a Dios he colaborado con muchos: DRRD, Mr. Vegas de Jamaica, Eddie Ranks (Socadita), Don Remo, Lil Boy, Bayland Canario, Jcp y Fresh; Big Nango, Lary over, Ankhal, Sharo Tawers, K4G; Damasta, Alemvn, Jeyel, KD la caracola; Kbp el alíen, El Dollar, Letra Musiq, Merek Supraboy; J-aly, King Jeka, Supremo, New Element, JDC, Lil Remo y Menor Menor; también con Carbon Fiber Music, la compañía discográfica de Frank Miami y Farruko.

Actualmente se formó una sociedad entre In Da House Records Inc. (propiedad de Dj Roland) y Legal Music Group Inc. (LMG), sello al cual pertenece Key Key (cantante de “Tengo Un Plan”) en este momento.

4. ¿En qué géneros musicales ha incursionado y en cuáles aún no, pero le gustaría?

Dancehall, reggae en español y otros géneros. El corrido tumbado me gusta mucho, es un género muy interesante y en tendencia.

5. ¿Alguna vivencia que lo haya marcado en su vida?

“Se cobra tanto por grabar canciones y tanto por grabar CD”, esas fueros las palabras de mi mamá, la maestra Edna Pandy, escritas en una cartulina azul pegada en la puerta de mi cuarto, al ver que las personas llegaban y se iban sin pagar ni un peso, gracias a ella aprendí el valor de mi trabajo con el cual sostengo a mi familia hasta el día de hoy.

6. Actualmente, ¿en qué proyectos está trabajando?

Estamos trabajando en varios EP (mini álbum), 1 para Key Key; otro para Jcp el Especialista; también 1 para Dary puño y Letra; otro EP para Kd La Caracola; otro para el Jangueo, etc., esto junto a mi colega productor BODEN ON DA TRACK.

7. ¿Cuál considera que es su máximo logro en la industria musical?

Que el género urbano de mi país haya cruzado fronteras, ahora nos escuchan en toda Latinoamérica, estamos trabajando para el Grammy.

8. ¿Qué es lo más difícil de realizar su profesión en Honduras?

Todavía no hay una industria musical como tal, eso complica todo, pero se está trabajando en ello.

9. ¿Se puede vivir de la producción musical en nuestro país?

Claro que sí, mis colegas productores y los artistas pueden dar fe de eso, claramente es algo que está en proceso de crecimiento.

10. ¿Qué proyectos artísticos vienen en la carrera de Dj Roland que nos pueda adelantar?

Muchas colaboraciones nacionales e internacionales, entre ellas el remix de “Tengo un plan” de Key Key, canción viral con más de 6 millones de reproducciones en tan solo un mes.

11. ¿Con qué artistas le gustaría trabajar?

50 cent, Sizzla Kalonji, Morgan Heritage, entre otros.

12. ¿Qué significa la música para usted?

¡La música lo es todo! Lo que comenzó como un pasatiempo ahora es mi trabajo, gracias a ellos llevo el pan a la mesa, un estilo de vida que no escogí, que vino como consecuencia por todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años.

13. Un mensaje para los niños y jóvenes que sueñan con incursionar como cantantes, djs o productores en un futuro, pero que no saben cómo comenzar.

Que no se rindan, persigan sus sueños, todos tenemos un don y un propósito de vida, toca descubrir cuál es y aferrarnos a él con la ayuda de Dios.

