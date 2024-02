Angélica Carranza presenta “Perdonando la ausencia de mi padre”

Todo cambió cuando una buena amiga a quien considero como un ángel en mi vida, me hizo el favor de invitarme a un retiro espiritual que cambió mi vida y me ayudó a transformar el dolor y rencor en amor y perdón, después de ese retiro surgió la idea de contar mi historia con la que busco inspirar a otros que han enfrentado situaciones similares a sanar y encontrar la paz interior.

Desde pequeña siempre he utilizado la escritura como una herramienta que me ayuda a expresar y canalizar mis emociones, fui la típica niña que escribía todo en su diario, ya adulta comprendo que eso ha sido muy importante en mi proceso de sanación, pero aún con esa autoterapia en mi niñez y adolescencia guardaba un profundo rencor hacia mi padre.

Oriunda de Namasigüe, Choluteca, un municipio que la vio crecer con el amor familiar, a excepción, de su papá, quien por algún motivo no estuvo presente para ser ese guardián que anhela y participa en el bienestar pleno de sus hijos.

4. ¿De qué trata el libro y cuál es su propósito con él?

“Perdonando la ausencia de mi padre” trata sobre el viaje emocional de reconciliación y perdón, en relación a la figura paterna ausente. Explora la complejidad de las relaciones familiares, el impacto de la ausencia del padre en el desarrollo personal y las emociones asociados con el proceso de perdonar.

El propósito de mi libro es abrirme ante los lectores con un relato íntimo, genuino y honesto que los invite a reflexionar sobre sus propias experiencias, que puedan encontrar esa sanación a través del perdón. He decidido compartir mi historia con el objetivo de inspirar a otros a abordar sus propias heridas emocionales y que busquen y encuentren la paz interior que todos en su momento deseamos.

5. ¿Qué consejos da para comenzar a perdonar a un padre ausente con el fin de alejarse del cancerígeno resentimiento?

Perdonar a un padre, y no solo a un padre, sino a cualquier otra persona que nos haya hecho daño, se nos vuelve un desafío, pero mientras no tengamos la capacidad y ganas de enfrentarlo no sabremos qué tan valientes podremos resultar ser. En mi caso empecé a reconocer mis emociones, y lo que sentía a raíz de la ausencia; sentimientos como dolor, ira, rencor y tristeza, pero fue el primer paso para poder permitirme perdonar, sanar y evolucionar.

También aprendí a aceptar las circunstancias que impedían esa relación de padre e hija, me hice cargo de mis emociones y sentir, lo demás se lo dejé a él. Aprendí a establecer límites saludables y a comprender que, si mi padre no quiso ser parte de mi nueva versión y crear una amistad, yo no podía hacer nada, más que aceptarlo.

6. ¿Cómo fue el proceso creativo de la obra?

El proceso creativo fue profundamente introspectivo y terapéutico. Un viaje a mis recuerdos, vivencias, emociones y experiencias personales. Este viaje no solo implicó recordar y narrar eventos del pasado, sino también reflexionar sobre ellos desde una perspectiva de crecimiento y perdón, ya que sentimientos como el rencor o el odio solamente afectan a la persona que los sufre, generando bloqueos que nos impiden crecer y desarrollarnos.

7. ¿Dónde y a qué precio se puede adquirir el libro?

El libro “Perdonando la ausencia de mi padre” está disponible en Librería Yireh y Librería Guaymuras (en Tegucigalpa), así como en la Librería Punto y Leído (Choluteca); en línea a través de amazon.com con un valor de L250, y directamente escribiéndome por mensaje privado en mis redes sociales: angelica21carranza en Instagram y Angélica Carranza en Facebook. Además, puede contactarse al número 33294758. Siempre estoy atenta a cualquier solicitud de compra.

8. ¿Qué proyectos vienen en la vida de Angélica Carranza que nos pueda adelantar?

El futuro está lleno de posibilidades emocionantes y proyectos significativos. Me gusta siempre explorar, podría estar interesada en eventos literarios o colaboración con otros escritores, también es posible que esté muy interesada en compartir mi historia a través de charlas, talleres o programas de mentoría, ayudando a otros a su propio viaje de sanación y perdón.

