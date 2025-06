Rinden homenaje a la trayectoria de 10 periodistas egresados de la UNAH

En el marco de su 55° aniversario, la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reconoció hoy a diez egresados destacados cuya labor ha fortalecido la democracia, la libertad de expresión y el pensamiento crítico en el país, según coincidieron autoridades universitarias.

Durante el acto, celebrado en el auditorio Jesús Aguilar Paz, se entregaron diplomas de reconocimiento a periodistas como María Antonia Martínez, Amada Esperanza Ponce, Eduardo Maldonado y Carlos Mauricio Flores, director ejecutivo de EL HERALDO.

A su vez, destacaron la trayectoria periodística de Jessica Regina Mass, Emy Lily Padilla, Ana Elsy Mendoza, Renato de Jesús Álvarez, Juan Carlos Barahona y Jhony José Lagos.

“Este país necesita voces que no teman, que no se vendan y que no se callen”, expresó el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, quien hizo un llamado a defender con valentía la libertad de expresión.

Por su parte, Denia Cruz, jefa del Departamento de Periodismo, afirmó que “hoy la carrera no solo honra su pasado, sino que se proyecta con firmeza hacia el futuro”.

En ese sentido, se anunciaron nuevos proyectos académicos como una maestría en Comunicación multimedia y un doctorado en Comunicación, en alianza con la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.