El equipo periodístico que enorgullece a LA PRENSA

SAN PEDRO SULA. El 25 de mayo de cada año se celebra el Día del Periodista en Honduras, en honor a todos los profesionales que investigan, orientan e informan con base en la objetividad y transparencia.

En el marco de la celebración, Diario LA PRENSA se enorgullece de exaltar la labor de su equipo periodístico. Un staff compuesto por profesionales con amplia experiencia y reconocida trayectoria, así como jóvenes valores de innato talento que se rigen bajo los principios de veracidad, ética, honestidad y rigurosidad.

Es meritoria la fecha para reconocer el esfuerzo y compromiso que diariamente imprime este equipo de profesionales para servir a las audiencias en las diferentes plataformas apegados al cumplimiento de la misión y valores que rigen a LA PRENSA como el diario líder y de referencia en Honduras y la región.

Gracias a su empeño contribuyen para que el medio sea relevante en el acontecer noticioso y sea un baluarte de la defensa de la democracia, la libre empresa, la lucha anti corrupción y la libertad de expresión.

Desde hace 21 años, Lisseth García labora en LA PRENSA como periodista. “Para mí ser periodista es un apostolado, sinónimo de objetividad e imparcialidad. Me ha servido para ayudar a la sociedad, me he sentido parte en la construcción de la democracia, en lo cual todo profesional debe buscar aportar”.

Otro de los reporteros veteranos del diario líder, pero siempre a la vanguardia en la cobertura de sucesos es Héctor Montoya, con 27 años de constante trabajo. “Ser periodista es un reto día a día, nuestra área exige mucha disciplina, esmero y sacrificio; hay muchos obstáculos, no existen los horarios ni las excusas, todo con el fin de que las personas se puedan informar”.

José Luis Barralaga, con 26 años de experiencia en el medio, considera que “la contribución a la sociedad en educación, información y entretenimiento son factores fundamentales”.

Kelvin Coello, periodista de deportes, expresó que su trabajo es por pasión, donde poder convivir con figuras deportivas, con quienes soñó cuando era un niño, es un sueño hecho realidad, así como ser el enlace entre el aficionado y el deportista.

Para Germán Briceño, editor web de LA PRENSA, “es un orgullo poder trabajar en una profesión diferente a cualquier otra, nos permite entender y adentrarnos en el mundo de muchas personas buscándole solución a sus problemas. Nos permite innovar tecnológicamente para llegar a las audiencias de forma responsable y con valores”.

En homenaje a todos los periodistas de nuestro medio, un representante de las mesas de trabajo brindó su opinión sobre lo que significa ejercer esta profesión: “ser periodista es dar la voz a quien no la tiene, es una profesión cuyo objetivo primordial es servir a los demás”, opinó Jorge Monzón, periodista de prensa general.

Por otro lado, Zamir Montealban, productor audiovisual, de vital importancia en el contenido de calidad que se brinda a la población, expresó lo siguiente: “es grato formar parte de la gran transición que ha tenido este medio de comunicación, poder aportar en la comunicación con la gente de forma ilustrativa”.