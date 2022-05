La hondureña Diana Madrid es galardonada con el premio “Gordon A. Melson”

San Pedro Sula. La hondureña Diana Alejandra Madrid Fuentes, graduada del Programa de Maestría en Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Biomédicas de Virginia Tech-Wake Forest University, recibió el premio “Gordon A. Melson Outstanding Master Student Award” del 2022, conferido al estudiante más destacado de la maestría.

Su selección fue basada en una cuidadosa revisión de sus credenciales y las de los otros nominados por el Consejo de Graduados de The Graduate School of Arts and Sciences de Wake Forest University, señala la distinción que le fue entregada en la ceremonia de graduación el pasado sábado 14 de mayo.

Su récord fue considerado como superlativo para cada uno de los criterios del premio que incluye calidad en la investigación, una mente inquisitiva, habilidad para trabajar con personas de diversos orígenes y la capacidad de profundizar en la literatura y regresar con conocimiento significativo para su investigación, lo que le valió a esta sampedrana ser nombrada un orgullo de la prestigiosa universidad.

Su investigación de máster consistió en el procesamiento avanzado de imágenes médicas para cuantificar los fenotipos musculares a partir de escaneos de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) a través de proyectos de restricción calórica, distrofia miotónica y desacondicionamiento muscular inducido por vuelos espaciales.

Diana Alejandra, graduada como Ingeniera Biomédica de la Unitec en Tegucigalpa, realizó con excelencia su Maestría en Ciencias de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Su padre, el abogado Nelson Madrid, y su madre, la licenciada Irma Fuentes de Madrid, celebran el triunfo de Diana junto a su familia y amigos. Felicidades por este premio y por poner en alto el nombre de Honduras.