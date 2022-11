Nubia Alfaro: una vida de impecable trayectoria

San Pedro Sula. Bertha Nubia Alfaro Alemán llegó a Diario LA PRENSA como secretaria en 1988 luego de haberse reencontrado con el licenciado Nelson Fernández (QDDG), entonces jefe de Redacción, a quien conoció en la fuente policial, varios años atrás, cuando ella laboraba allí y él cubría como reportero.

Su trayectoria en la sala de redacción le permitió conocer muchísimas generaciones de periodistas, fotógrafos, diseñadores, correctores y conductores, entre otros compañeros que la recuerdan con cariño.

Fue la exdirectora de LA PRENSA, María Antonia Martínez de Fuentes, quien elevó a Nubia Alfaro al cargo de Asistente Ejecutiva, gracias a su impecable trayectoria, honradez y eficiencia.

Este 10 de noviembre quedará en la memoria y recuerdos de todos, ya que será el último día de labores de nuestra Nubia, quien se retira para disfrutar de su jubilación.

“Me voy muy agradecida con la empresa por la estabilidad laboral en todos estos años, dejo una parte de mi vida acá, pero me llevo bonitos recuerdos. He visto pasar a tantos que se han ido, y a la vez, he recibido a quienes han llegado recientemente. Tengo un cariño inmenso por todos, son una segunda familia para mí”, expresó entre sollozos, la querida Nubia.

Fueron 35 años de trabajo arduo y constante, siendo la persona que siempre apoyó a todos los equipos para mantener a flote la logística y operatividad de toda la sala de Redacción.

El pasado sábado, una parte de la Redacción organizó una cena para agradecer su cariño y esmero durante tantísimos años. El licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa, envió a Nubia un fraterno mensaje vía video.

“Mis recuerdos de tu participación en nuestra querida LA PRENSA van a estar siempre en nuestra memoria. De verdad que eras esa persona que siempre que buscábamos, apoyabas y podíamos confiar en que solucionarías. A mí no me gusta decir adiós porque esto significa irse de lejos, y por ende, olvidar. Desde lo más profundo de mi corazón y en nombre de todos los compañeros es un ‘muchísimas gracias’ por todo ese apoyo que siempre brindaste”, cerró.

Asimismo, Nubia agradeció a todos los presentes en la reunión por su emotivo gesto con ella, “estoy con sentimientos encontrados, me siento nostálgica por mi retiro, estoy dejando la empresa después de tantos años. Es una decisión que venía pensando tiempo atrás, y llega un momento en donde uno se da cuenta que su ciclo ya terminó, pero siempre los llevaré en el corazón y en mi mente. El cariño permanecerá”.