Mujeres desafiantes 2022: Poder y liderazgo

En E&N creemos en mujeres que proyectan un mejor futuro”. Mujeres que han desafiado los esquemas expusieron sus historias, entre ellas: Alida Boer, de origen guatemalteco y fundadora de Maria’s Bag Inc, una marca de accesorios de alta gama; Pamela Rodas, Senior Director of Global Talent Acquisition de Telus International, nacida en El Salvador; Pili Luna, hondureña que emprendió con la marca Vos Honduras, quien innovando utiliza cuero de pescado en sus productos.

Entre las expositoras destacaron Paola Sevilla, directora general de PedidosYa Honduras, quien expresó que “nosotros hablamos mucho de liderazgo de las mujeres desde puestos de mando, pero el verdadero empoderamiento de las mujeres viene desde abajo. Sin importar el género, las personas deben ser evaluadas por capacidad y no por género”.

Asimismo, Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital en Grupo Opsa, aludió a la evolución digital para crecer en la actualidad.

“Los medios tienen un papel preponderante y ahí es donde está Diario LA PRENSA. Nos ha tocado transformarnos tecnológicamente para poder llegar a nuestras audiencias”, y agregó: “Si algo les apasiona, háganlo. En el rubro tecnológico se ha creado mucho misterio sobre la función de la tecnología, pero siempre hay un espacio para desarrollarse en este ámbito porque se puede aprender”, aseveró.

Carmen Espinal, country manager de Avon Honduras, resumió su historia de superación.

Puede leer: Un banquete con sabor a éxito degustaron las “Mujeres Desafiantes”

“Realmente miro hacia atrás y puedo resumir mi historia con mucha pasión. No puedo permitir que ninguna persona me diga que no puedo hacerlo. Me estigmatizaron por ser madre y no creer que puedo tener diferentes roles en la sociedad, pero sin duda, solo detonaron mi determinación”.

Las exponentes fueron homenajeadas con un reconocimiento por su brillante exposición.