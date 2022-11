Un banquete con sabor a éxito degustaron las “Mujeres Desafiantes”

Una velada de intercambio de experiencias inspiradoras tuvo lugar esta noche en el salón Bristol del Hotel Hilton Princess de la capital industrial.

En vísperas de la sexta edición de mujeres desafiantes de la revista Estrategia & Negocios, las panelistas y algunas invitadas convidaron una cena, a la vez que compartieron sus historias de lucha y éxito en sus respectivos países de Centroamérica.

A la cena asistieron 19 mujeres de los diferentes países participantes, cada una trajo consigo una historia única de lucha, amor y empoderamiento que trascendió las fronteras para unir la fuerza femenina que hace crecer a Centroamérica.

La panelista Aracely Alvarado quien es Gerente General de Expoferias declaró “ Yo me siento muy contenta y emocionada sobre todo porque como parte de la industria de reuniones regresar a la presencialidad es una gran logro, además ayudará a crear lazos entre empresas, personas y profesionales lo que nos ayudará a aprender unas de otras”.

Asimismo Giesy Escobar Gerente de Operaciones Terrestres de Crowley Logistic en Honduras expresó que es un evento muy relevante y bueno por compartir historias y motivar a otras mujeres a vencer sus miedos. “Hace 20 años no era común la presencia de mujeres en la industria logística, he sido inspiración para muchas y hoy en día las tenemos en áreas como despacho, monitoreo, mecánica y mantenimiento, así que me siento muy honrada de ser parte”.

Este evento es el más grande a nivel regional que reúne a mujeres líderes del mundo empresarial de los seis países centroamericanos, las cuales, buscan cada año 50 perfiles de mujeres empresarias y emprendedoras que abran camino en sus comunidades al involucramiento femenino desde las oportunidades equitativas de trabajo.

Velia Jaramillo Editora General de la revista EyN también compartió “Mujeres desafiantes nació hace seis años, es una edición completa dedicada a buscar 50 mujeres centroamericana desde Guatemala hasta Panamá; Hemos contado más de 300 historias de mujeres increíbles, científicas , emprendedoras, artistas, empresarias, pioneras en la economía naranja, deportistas, entre otras”.

Este evento que nació desde el año 2017 es totalmente gratuito para las mujeres que deseen participar. Este año constará de dos jornadas de conferencias, iniciando de manera presencial este miércoles 9 de noviembre en el Club Hondureño Árabe, y, continuando de forma virtual el jueves 10 de noviembre. Las inscripciones siguen abiertas.