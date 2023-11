Miss Universo 2023: Diseñador hondureño brinda detalles de los trajes de Zu Clemente

Por otro lado, Yoyo publicó en su cuenta de instagram un contundente mensaje respecto a las opiniones que le han dejado los cibernautas:

“Bueno no tengo que dar explicaciones pero les voy a contar un poco, ella lleva varias piezas combinables y ella puede hacer styling con su ropa, estas con piezas de Alta Costura que quién sabe de ese tema sabe que en qué momento las puede llevar, así que no se adelanten a criticar y cuando la vean me cuentan”, expresó.

“Confiemos en Dios que @zu.clemente hará un buen papel y dejará nuestro país en alto, tenemos una reina de peso, está súper preparada, un abrazo a todos y gracias por sus opiniones”, puntualizó.

Más detalles

Fue a través de sus redes sociales cuando la hermosa modelo dio a conocer quién es su diseñador, y es Eulogio Barrientos, más conocido como “Yoyo Barrientos”.

El famoso diseñador también fue el encargado de vestir a Xiomara Castro para su toma de posesión como la primera mujer presidente de Honduras.