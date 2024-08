Honduras es un país que urge de la lectura, dice el poeta Rolando Kattan

Sobre su nueva publicación, Kattan subrayó que el nombre ‘Donde volver deseo’, lo tomó de los versos de Dante en La Divina Comedia, “vengo del sitio donde volver deseo, amor me mueve, amor me lleva a hablarte”. “Es un libro publicado por la Editorial Efímera, otro nombre que me gusta mucho como una editorial, porque al final la efímera es como la reducción máxima de la creación, este pequeño animalito que nace, hace el amor sobre el Sena y después muere”, señaló Kattan.

Dijo además que la antología es una “selección personal” que recoge poemas de libros como “Los cisnes negros”, “Animal no identificado”, “Acto textual” y “Gabinete de curiosidades”, que “hacen que los poemas sean el conjunto de aquellos a donde siempre quiero volver”.”

Como decía Michel Montaigne, al final nosotros no pintamos el ser, pintamos su paso. Creo que uno busca volver a esos lugares de diálogo con la naturaleza, con el recuerdo, con la esencia de lo que fuimos y al final esos son los lugares a donde siempre se quiere volver”, agregó.

En su opinión, los poetas tienen “la gracia de poder hacer ese último segundo de vida, ese último aliento donde pasa la vida, de tener la fortuna de poderlo dibujar con antelación y con alguna premonición en un libro”.

El poeta también anunció que ya ha terminado un nuevo libro, en el que busca explorar nuevos caminos y nuevas formas de escritura. ”Hoy he compartido algunos de esos poemas inéditos, digamos si Los cisnes negros dialogaban con Los imposibles, en este libro busco dialogar con el paso en el terruño y dialogar con las migraciones y las composiciones que al final hacen esta pluralidad que llamamos patria”, apostilló.