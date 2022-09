Graduación UTH Florida University

SAN PEDRO SULA. La UTH Florida University es una institución de educación superior con capital hondureño que transforma vidas en Estados Unidos de América.

Como sucede cada año, la reconocida universidad realizó la entrega de nuevos profesionales con título internacional emitido en Estados Unidos por parte de la Comisión de Educación Independiente del estado de Florida (Florida Commission of Independent Education).

Los graduados hicieron su entrada triunfal vestidos de rojo. Familiares y amistades acompañaron a los nuevos profesionales en su celebración tras alcanzar uno de los objetivos fundamentales de sus vidas.

El salón Julián Arriaga fue el epicentro de los actos de graduación, el cual finamente decorado para recibir a los invitados a la solemne ceremonia.

Durante los actos se destacaron importantes aspectos que hacen de UTH Florida University una atractiva opción educativa, ya que responde a la oportunidad del crecimiento que los hondureños necesitan para continuar su educación profesional en cualquier región del mundo, cursando carreras ofertadas en español, completamente en línea y con título emitido y avalado por autoridades de Estados Unidos.

Miles de compatriotas se ven beneficiados por esta oportunidad. De igual manera, cabe destacar que los nuevos profesionales se recibieron de diferentes carreras como lo son Bachelor of Business Administration, Bachelor of Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Master in Management & International Business, Master in Business & Finance, Master in Business & Marketing, Master in Human Resource Management y Master in Cybersecurity.