“Gala”, un exitoso concierto de canto

SAN PEDRO SULA. El concierto de canto denominado “Gala” se desarrolló en el Centro Cultural Sampedrano (CCS) y contó con la participación de 13 alumnos de la academia Voces de Estruendo.

Con ello culminaron su curso de canto profesional, el cual se llama “Técnica completa de canto” y consiste en comenzar desde cero hasta lograr un nivel profesional.

Cientos de personas disfrutaron de las presentaciones de solistas y en coro de canciones como “Canta al Señor”, “You say by” y “Te seguiré”, algunas de las escogidas por los protagonistas del evento. Por más de dos horas, el concierto deleitó a los asistentes con interpretaciones magistrales; además, Paola de Luna, directora de Voces de Estruendo, se mostró contenta y agradeció a los que se hicieron presentes. Luna también invitó a quien se interese en el curso artístico a solicitar información al 8734-6162.