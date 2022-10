Cemesa realiza campaña “Yo elijo prevenir”

“Estoy en remisión desde hace cinco años, es decir, se me han controlado la cantidad de células cancerígenas. No fue nada fácil, vi a toda mi familia sufrir y me tuve que retirar de mi trabajo, pero ahora utilizo mis plataformas para llevar el mensaje para que todas las mujeres cuiden su templo”, expresó Rodríguez.

Asimismo, Annie Bueso, declaró que fue diagnosticada en diciembre del 2020 cuando sintió dolor de senos y lo notificó de inmediato, además, contó que su madre falleció de cáncer de mama hace 12 años.

“Yo soy el vivo ejemplo de la prevención, cada seis meses hacía mis chequeos rutinarios y en una ocasión salí con cáncer en etapa 1. Yo les digo a todas las mujeres que no tengan miedo, el caerse no es una opción, debemos seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta, yo soy chocolatera, trabajo en eventos sociales y nunca dejé de hacerlo, hay que estar activas físicamente”, dijo con firmeza.