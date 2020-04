Kate Middleton y el principe William revelan su secreto para tener a los niños ocupados durante cuarentena

Reino Unido.

Al igual que muchos otros padres en distintas partes de Reino Unido y del resto del mundo, los duques de Cambridge se han visto obligados a sustituir a los profesores de sus retoños después de que los colegios y guarderías hayan cerrado sus puertas debido a la crisis del coronavirus.

El príncipe William ha reconocido sin poder contener la risa que dar clases en casa está siendo 'muy divertido' durante una entrevista que ha concedido a la BCC junto a su esposa Kate Middleton a través de una videollamada, y no cuesta mucho imaginar que estaba siendo sarcástico.

"Está siendo... bueno, ha habido muchos altibajos, probablemente los mismos que estarán teniendo muchas otras familias que se encuentren en casa respetando el distanciamiento social", ha añadido Kate.

"No se lo hemos dicho, pero hemos seguido con las clases durante las vacaciones. Me he sentido muy culpable, pero ellos tienen mucha energía", agregó la duquesa.

Los hijos de Kate y William: Charlotte, Louis y George siguen estudiando desde casa.

Al margen de los deberes que deben realizar los mayores, George, Charlotte y Louis pasan el resto del día jugando a montar tiendas de campaña improvisadas o aprendiendo a cocinar y a hacer dulces.

Según han explicado sus padres, los tres son conscientes de las razones por las que no pueden salir a la calle.

"George es mucho mayor que Louis, pero los dos son conscientes de lo que está sucediendo. Los niños siempre consiguen sorprenderte y, por supuesto, no quieres asustarles y hacer que se sientan abrumados. Creo que lo más apropiado es hablar de lo que está sucediendo de manera sencilla y apropiada para su edad", ha recomendado Kate a otros padres.

Mantienen contacto con la familia.

William dijo que se han mantenido en contacto con el resto de la familia real y los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, por videollamadas de Zoom.

Kate agregó: "Creo que su padre [el príncipe Carlos] y mis padres y nuestras familias han amado mantenerse en contacto con los niños en esta difícil situación."

"Se vuelve un poco agitado, no voy a mentir, con un [casi] dos años de edad", añadió para referirse a Louis., ya que parece que Louis ha estado interrumpiendo descaradamente sus videollamadas.

"Por alguna razón, ve el botón rojo y siempre quiere presionar el botón rojo", dijo William sobre las travesuras del menor de sus hijos.

Los duques no hicieron referencia a si aún mantienen un contacto con los duques de Sussex, en especial con el principe Harry, quien fue bastante cercano hasta su matrimonio con Meghan Markle.

La pareja, que sigue activa de manera virtual, dijo a su entrevistadora que les encanta este nuevo modo de reuniones virtuales, porque se ahorran todo el protocolo y sienten que pueden tener una conversación profunda y personalizada con la gente.

El príncipe William y Kate Middleton han estado realizando varias videoconferencias con sus las organizaciones que patrocinan y otras benéficas durante la crisis del coronavirus.