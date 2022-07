Tránsito no está emitiendo licencias ni renovaciones

SAN PEDRO SULA. Al presentar la cita comprada en el banco, los conductores que no han podido renovar su licencia de conducir evitan ser sancionados.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no está emitiendo licencias de conducir por primera vez ni renovaciones.

El 7 de julio, la Policía Nacional a través de la DNVT informó mediante un comunicado que “por el momento no estamos en capacidad de brindar atención a la ciudadanía en el área de renovación de permisos de conducir, debido a que se le está dando mantenimiento al sistema, por tanto se reanudará esta actividad hasta nuevo aviso”.

El escrito también señala que para solucionar dicha situación, están entregando un permiso de conducir provisional que les permitirá manejar sus vehículos sin ser sancionados.

Al consultarle a los conductores que se presentaron al plantel de Calpules sobre el permiso provisional, respondieron que “es presentar la cita comprada en el banco, lo que evita que los multen en los operativos.

“Yo acompañé a mi hija que está solicitando su licencia por primera vez, no están dando el documento, pero deben informar, hoy yo pedí permiso en el trabajo para poder traerla y tendría que regresar”, compartió Bayron Baena.

Wilfredo Martínez, otro de los solicitantes, expresó que ha llegado en diferentes días a renovar la licencia y le dicen que no hay material. “Mi molestia es que he venido varias veces y me dicen que no están emitiendo la licencia por falta de material”, indicó.

Los atrasos en la emisión de licencias es algo frecuente, entre los argumentos que presentan está la falta de material y el daño de la impresora. Este rotativo buscó tener una opinión de la DNVT, pero no hubo respuestas.