Siguen los cobros abusivos en rutas urbanas pese a multas

SAN PEDRO SULA. Aumento sin autorización al precio del pasaje, maltratos e inclumplimiento de rutas, es parte de lo que tienen que soportar a diario los usuarios del transporte público en la Capital Industrial.

Desde el martes, los pasajeros pagan tres lempiras más por viajar en las unidades de transporte, ya que de pagar 10 lempiras ahora pagan L13, aumento que no ha sido aprobado por las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Doña Matha López, una usuaria de la tercera edad, dijo que en las unidades de transporte no le otorgan el descuento que establece la ley. “Yo viajo en la Ruta 1 y no me hacen el cobro que corresponde a la tercera edad, cobran el pasaje completo. Y ahora con ese aumento, peor para que le den a uno el descuento”, se quejó. “Hay veces que mejor a pie me voy para algún lado por no subirme a los buses ”, añadió.