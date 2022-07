Se frenan inversiones por falta de terrenos y energía en San Pedro Sula

Johanna Boadla, representante de la Inmobiliaria e Inversiones Torre Santa (Initsa), manifestó que en la avenida Circunvalación, cerca del comisariato Los Andes está en construcción una plaza comercial de 13 locales, de los cuales cinco ya están rentados. Se prevé que esté lista en diciembre y tendrá negocios de diferentes rubros.

También, está por comenzar a construirse otra plaza comercial en la avenida Circunvalación. En la zona cerca de Expocentro están construyendo 27 ofibodegas, varias ya están vendidas.

“Hay bastante demanda, pero no hay tierra, clientes hay, pero propiedades no. Tengo tres clientes esperando propiedades en puntos con bastante flujo, quieren construir plazas comerciales”. Boadla detalló que sus clientes buscan ubicarse en la zona suroreste como la Trejo y Río de Piedras pero no hay terrenos disponibles.

Agregó que en la parte residencial, buscan casas ya construidas listas para habitar pero tampoco encuentran.

“Lo que se encuentra son preventas (para construir, no construidas), y hay quienes buscan casas ya construidas por el alza de los materiales”. El costo de la vara cuadrada se ha elevado exponencialmente en el ultimo año, por ejemplo en el sector noroeste como la residencial Potosí, la vara cuadrada que se encontraba en 160 a 170 dólares ahora está en 240 dólares. En la colonia Jardines del Valle, la vara cuadrada ahora se encuentra en 250 dólares, antes estaba en 150 dólares.

Raúl Martínez, director general de 3RS Inmobiliaria, compartió que siguen surgiendo nuevos proyectos privados como plazas, ofibodegas y adelantó que se planea un proyecto grande de uso mixto (residencial y comercial) siempre en la zona de Circunvalación y un proyecto corporativo en la colonia Trejo. “El rubro de bodega tiene poca oferta en relación a la demanda creciente, cualquier proyecto de obra está garantizado su clientela, porque las empresas necesitan esta logística”.

Martínez señaló que hacen falta lotes para viviendas y la demanda sigue creciendo. “Ya todo se ha ido acabando en los últimos tres años, hay escasez de lotes y viviendas unifamiliar, la impresión es que hay mucho terreno disponible, pero son tierras que ya están vendidas, no están disponibles”.

Añadió que la falta de terrenos es en el noroeste, noreste y suroeste. “Hay que incentivar a los dueños de los terrenos a que los urbanicen”, apuntó. Las invasiones en San Pedro Sula han crecido ante la falta de seguridad jurídica.

Arnaldo Martínez, vicepresidente capitulo noroccidental de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declaró que hay fuertes inversiones en los parques industriales y que se podrían concretar más proyectos privados, pero el déficit en el sistema eléctrico no permite que se lleven a cabo.

“Hay limitaciones para satisfacer la demanda de crecimiento comercial, los edificios verticales no pueden construirse por la falta de capacidad de la Enee, hay proyectos frenados”, enfatizó Martínez.