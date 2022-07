Hasta las 2:00 am tienen permitido operar bares y discotecas el fin de semana

San Pedro Sula. Una media de 12 bares, “night clubs” y discotecas sanciona la comuna sampedrana por quebrantar el horario y cerrar después de las 2:00 am, hora límite de operación.

Pedro Antonio Martínez, director de la Policía Municipal de la alcaldía sampedrana, dijo que los “drive in”, bares, clubes sociales, clubes nocturnos, bailables, karaokes y discotecas tienen permitido operar de lunes a jueves de 10:00 am a 12:00 am y el viernes y sábado de 10:00 am a 2:00 am, mientras que el domingo hasta las 5:00 pm.

Los expendios de aguardiente o “liquor store” tienen permitido operar de lunes a sábado de 10:00 am a 10:00 pm y los domingos por la ley seca también hasta las 5:00 pm, y reanudar operaciones el lunes a las 6:00 am.