Roberto Contreras ofrece apoyo a comerciantes afectados por incendio en San Pedro Sula

Roberto Contreras, alcalde electo de la Capital Industrial se presentó en la mañana de este martes al lugar del incendio registrado ayer en el centro de San Pedro Sula, en donde 14 locatarios y una agencia La Mundial fueron consumidos por las llamas.

Contreras dijo que llegaba como “emprendedor, como amigo de la gente”, y que entiende lo que han pasado estas personas.

Entregó un cheque de 30 mil lempiras a nombre de los clientes de Power Chicken y dijo que esto es un pequeño aporte para comenzar de nuevo y que se están generando alianzas con la empresa privada para apoyar a esta gente.

Asimismo comentó que están evaluando a qué zonas son aptas para trasladarlos, “un lugar digno” comentó. Sin embargo enfatizó que se debe trabajar en fortalecimiento del transporte urbano y ordenamiento para que en dónde sean colocadas estas personas puedan generar ventas.

Asimismo Contreras conversó con Keny Yuja, empresario de La Mundial en el lugar de los hechos.

Yuja no quiso conversar con la prensa sin embargo Contreras dijo que hablaron y él le prometió gestionar seguridad adicional desde hoy para que personas no accedan al local de La Mundial, ya que no se han levantado los escombros por temas del seguro, asimismo para evitar un accidente para terceros o que se puedan quemar con algunos objetos que podrían estar a altas temperaturas.

Un equipo de profesionales comenzó a trabajar para sellar las entradas del local de La Mundial con bloques. La ayuda de los clientes de Power Chicken será usada para comprar madera, dijeron los afectados.