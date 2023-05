Regidores imponen su agenda en sesión y ratifican el acta 61

San Pedro Sula

La sesión 63 por fin se realizó presencial y el salón consistorial parecía un campo de batalla entre regidores y el alcalde Roberto Contreras. Fueron 56 minutos con 48 segundos los que duró la sesión que inició como todas, con el saludo y la asistencia: hubo quórum. La campana sonó a las 10:07 am, el alcalde abrió la sesión y luego la secretaria procedió a leer la agenda con 22 puntos.En uno de los puntos se leía la ratificación del acta 56, 57, 58, 59 y 60. No se contemplaba en agenda ratificar la polémica acta 61, en la que el regidor José Antonio Rivera presentó una moción acerca del informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y solicitaba que se cumplieran las recomendaciones dadas en el caso Sulambiente, aclarando que no pedían que se pagaran los mayores costos, sino cumplir para evitar un reparo, ya que la notificación del organismo llegó a la Corporación Municipal. En esa sesión 61 los regidores Carmen Elena Paz, Armando Calidonio, Vicente López, Eriselda Leonardo, María Elena Vega y Francis Rodríguez secundaron la moción. El alcalde intempestivamente y tras asegurar que ellos harían lo pertinente en el caso, cerró la sesión y tres regidores quedaron sin secundarla. Ayer, cuando el alcalde procedió a la discusión y aprobación de la agenda, la regidora Carmen Elena Paz pidió la palabra y expuso que en su condición de regidora municipal y amparada en la Ley de Municipalidades sometía al pleno en carácter de moción la aprobación de otra agenda que contenía a diferencia de la del alcalde la ratificación de las actas 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Ambas agendas solo coincidían en el punto del equipo médico del macrodistrito de salud de Cofradía.

Tomó la palabra el regidor Vicente López para secundar la moción presentada por Paz. Por su parte, el alcalde dijo que se había presentado una agenda ya y esa era la que se cumpliría, lo que dio inicio a la discusión. Contreras se dirigió a la regidora Paz y le dijo: “Usted va a ser la secretaria hoy, que leerá las agendas y recibirá las mociones”. Paz le recordó a Contreras que ella era regidora y exigía respeto. Tomó la palabra el regidor José Antonio Rivera y explicó que hay dos agendas y una de ellas secundada y lo correcto era someterla a votación para llevar la fiesta en paz. Las regidoras Eriselda Leonardo y María Elena Vega apoyaban la moción del alcalde, quien leyó varias veces la agenda. Contreras sometió las agendas al pleno. Cuatro regidores estuvieron a favor de la agenda del alcalde y seis a favor de la agenda con la ratificación del acta 61 presentada por Paz. El alcalde estaba molesto por el resultado y le dijo a la regidora Paz: “Siga la sesión regidora es su agenda, no la mía” .

Con mucha prudencia el vicealcalde Omar Menjívar tomó la palabra y dijo que quería hacer un llamado a todos a la cordura. “Hoy ha pasado un evento inusual, pero no por ello es arbitrario o inconveniente. La agenda en definitiva la decide la Corporación Municipal y cuando se propone una agenda que manda la secretaría y que es propuesta del alcalde es eso una propuesta que no es de la Corporación sino la agenda que propone el alcalde que dirige la Corporación justamente en un evento como este, y pues hoy ha ganado una moción y hay una expresión de la voluntad mayoritaria de este órgano y eso no lo releva de su papel de director de la Corporación y debe dirigir la sesión, eso no puede delegar en la regidora Paz ni en nadie indistintamente que ella la haya propuesto”, señaló Menjívar. Menjívar mencionó que “ojalá estas cosas no ocurran con frecuencia para llevar las cosas de la mejor manera. “Acá no tiene que ver con lo que agrada o desagrada y acá, alcalde, el pleno corporativo ha decidido cuál será la agenda de la sesión y yo lo invito a darle curso a la agenda que aprobó la Corporación. Tomó la palabra el alcalde nuevamente y dijo que “se está sentando un precedente funesto con lo ocurrido porque se van a boicotear las sesiones y entonces la próxima sesión que tenemos puede un regidor hacer lo mismo, entonces para qué estoy yo acá”.

Para saber - Los regidores explicaron que hay puntosfirmados por los gerentes despedidos y deben actualizarse con los nuevos. - Los regidores Julio Montessi y Nory Collins no aprobaron la moción presentada por Rivera acerca del informe del TSC.