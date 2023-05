“Acá no estamos en un chiquero”, dice Roberto Contreras a regidores en sesión

Para hoy a las 10:00 a.m. el alcalde Roberto Contreras convocó al pleno corporativo a la sesión número 63. Es la cuarta vez consecutiva que lo hace, en las tres anteriores no hubo quórum.

Posteriormente le dieron la palabra el regidor José Antonio Rivera, quien mocionó e hizo un resumen del tema del informe del TSC en el caso de Sulambiente.

Empezó preguntando al alcalde si creía que se estaba haciendo lo correcto. El alcalde interviene y le dice:

“Perdone que le interrumpa, regidor. ¿Es necesario que esto quede en sesión de corporación?” Y el regidor Rivera respondió “Sí”. El alcalde pregunta de nuevo: “¿Podemos seguir tratándolo fuera de sesión de corporación?” La respuesta de Rivera fue “No, alcalde. Quiero que quede quede constancia”, y se dirige a la secretaria municipal.

“Abogada, verdad que no estoy diciendo que se le paguen mayores costos a Sulambiente, pero sí que quede constancia de mis intervenciones. ¿Sabe por qué? Porque la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, en el artículo 80 dice: ‘No obstante, queda eximido de responsabilidad el superior jerárquico que demuestre que, al momento de la autorización, basó su decisión en el principio de confianza o que dictó las medidas y que no fueron acatadas por el servidor público reparado’”.

Luego tomó la palabra el regidor Armando Calidonio para secundar el tema. “Sí, muchas gracias. De igual manera, yo quiero secundar, ese es un tema que no hay otra forma de verlo. El Tribunal Superior de Cuentas manda lo que se debe de hacer y debemos de cumplir; una cosa es que nos guste, otra cosa es que estemos de acuerdo, otra cosa, eso está completamente aparte, pero la administración tiene que cumplir, no sé por qué nos mandaron a la corporación eso, porque es un tema eminentemente administrativo, pero ya que nos hicieron parte de eso, a mí me tocó hacer muchas evaluaciones al respecto. De hecho, como lo dice el informe, se suspendieron los pagos de mayores costos porque teníamos dudas al respecto, pero ahora ellos prácticamente están dando un mandato.... Yo también, como regidor municipal, no solamente para salvar mi responsabilidad”.

Toma de nuevo la palabra el alcalde y dice: “Yo les mantendré informados, así como les entregué ese informe, se les mantendrá informados a ustedes de todo lo que necesiten. Estoy tratando al máximo de evitar los medios, por eso el pronunciamiento que hicimos en la conferencia de prensa no hubo ni siquiera preguntas y respuestas. Y dejo claro en esta Sesión de Corporación, que, si la Municipalidad de San Pedro Sula se ve obligada a pagar mayores costos, antes de pagar mayores costos, yo voy a renunciar como alcalde de la ciudad. La ciudad no tiene por qué pagar mayores costos”.

La moción presentada por el regidor Rivera para que se respondiera el informe al TSC fue secundada por Armando Calidonio, Elena Paz, Francis Rodriguez, Vicente López, Ericelda Leonardo.

El alcalde pidió al regidor Rivera que retire esa moción, pero no fue retirada y antes de que el resto de regidores opinara, el alcalde Contreras cerró la sesión y no todos alcanzaron a hablar, por lo que hoy se espera que los regidores asistan a la sesión y el alcalde deberá reanudar la sesión para que los corporativos terminen de votar.

Hoy es un día crucial para el alcalde porque se trata de recuperar el liderazgo dentro de su pleno.