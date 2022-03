Primeras donaciones a escuelas de Chamelecón llegan el sábado

Las primeras donaciones de la campaña “Volvamos a las aulas” de LA PRENSA llegan el sábado a las tres escuelas de Chamelecón que se están apoyando en esta iniciativa.

El diario líder impulsa en alianza con la empresa privada, organizaciones y colegios profesionales, una cruzada para hacer reparaciones, mobiliario y material educativo a los centros de educación básica Pablo Portillo 1, Pablo Portillo 2 y José Simón Azcona, las cuales habían quedado inhabilitadas por el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020.

La campaña ha tenido eco, y Club de Leones San Pedro Sula Merendón y el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) capítulo noroccidental llevarán las primeras ayudas a dichas instituciones educativas para que pronto las clases presenciales sean una realidad.

Y es que la virtualidad en estos dos años no ha sido efectiva para las familias de estas escuelas: Muchos no tienen celulares inteligentes, y si tienen no hay dinero para recargas y es poco lo que los niños han podido asimilar; en ese sentido volver a clases es una urgencia.

Lester Fajardo, presidente del Club de Leones Merendón, dijo que el sábado se presentarán temprano a pintar el CEB Pablo Portillo 2 con ayuda de estudiantes de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).