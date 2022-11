Preven 65% de aumento en las ventas por temporada navideña

“Este es el momento en que las empresas logran recuperar un poco lo que han perdido, si no logran vender, no logran pagar muchas de las deudas que se adquieren como empresa”, agregó.

Rodríguez dijo que esta es la primera Navidad desde 2020 que no estará afectada por desastres naturales, cierres por enfermedades o crisis política , es decir habrá un completo reestablecimiento del comercio.

Vinculado a eso, Rodríguez dijo que muchas empresas necesitan empleados extra por la temporada, para labores como empacado y similares, en ese sentido urge el establecimiento de una nueva Ley de Empleo parcial a través del Congreso.

“Como no hay una ley de empleo parcial las empresas no están contratando esos puestos que necesitan para labores extra de temporada, no pueden pagar salario mínimo a alguien que solo va trabajar cuatro horas a diario. Esperamos que antes de diciembre sea aprobada la ley. Tenemos una encuesta que finalizaremos esta semana, en la cual hay más de 90 empresas que están solicitando la aprobación de una nueva ley de empleo parcial y el 80% califican como algo positivo”, dijo.