Hospitales de SPS deben más de L10 millones a la Cruz Roja

El ingeniero contó que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Salud y están en constante comunicación, pero la falta de experiencia administrativa de varios de los nuevos directores de los centros hospitalarios ha ocasionado que el proceso de pago sea lento. Manifestó que “esta situación está afectando gravemente a la Cruz Roja”, ya que la institución ha tenido que ingeniárselas para comprar suministros como reactivos, bolsas, agujas y otros insumos necesarios para mantener la inocuidad requerida.

“Todo ese dinero que nos adeudan, nosotros se los debemos a nuestros proveedores, porque no podíamos dejar de suministrar sangres cuando son vidas las que están en juego”, expresó.

Agregó que recientemente se contactó con el doctor Gaspar Rodríguez, director ejecutivo del IHSS, para solicitarle que su administración sea más eficiente para efectuar los pagos, puesto que en reiteradas ocasiones ha enviado comunicación escrita, pero no ha obtenido respuesta.“Cuando un derechohabiente no está al día con los pagos, el Seguro no lo atiende, en cambio, nosotros a pesar de que hemos enviado notas advirtiendo que vamos a suspender el servicio de sangre, no lo hemos hecho porque nos debemos al pueblo”.