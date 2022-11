Demandan modernizar el aeropuerto Villeda Morales

Más de dos años tiene la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria (Ehisa) de manejar los aeropuertos internacionales de La Ceiba, Roatán y San Pedro Sula , tiempo en que estas terminales aéreas no han tenido fuertes inversiones en nuevos proyectos o mejoras.

Sin embargo, pasan los años y sigue luciendo igual al grado que empresarios y viajeros señalan que se ha quedado pequeño y va perdiendo competitividad.

Bajo la administración de Ehisa (empresa gubernamental creada en 2020 para manejar los aeropuertos de forma temporal), no han llegado nuevas aerolíneas y no se ha incrementado el número de puentes de embarque (algo que se prometió).Pese a que la terminal opera 24 horas, los siete días de la semana, esto no ha tenido el impacto que se esperaba, ya que con la operación ininterrumpida preveían el crecimiento del Villeda.

La empresa privada ha insistido en que se debe realizar una licitación pública internacional para que un operador capacitado maneje eficientemente el aeropuerto sampedrano, incluyendo el transporte de carga, que cabe mencionar que desde el 1 de junio es manejada por Ehisa luego que Adimex finalizara su contrato tras un año al frente en la aduana La Mesa.

Recientemente, Geovany Rosa dejó la gerencia de Ehisa y pasó hacerse cargo Roberto Alvarado, director de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). Ehisa no ha dado mayor información sobre el cambio y los planes de inversión que tienen, tampoco sobre la operatividad en general, pese a que este rotativo solicitó en diversas ocasiones respuestas.

Reacciones

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que hay mucho que mejorar en el Villeda Morales. “Ya estamos en comunicación con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, específicamente con Roberto Alvarado, a quien se le ha delegado la responsabilidad de Ehisa. Hemos expresado las deficiencias observadas y ofrecido nuestro apoyo para colaborar para que estas deficiencias se corrijan”, dijo.El líder empresarial en la zona norte difiere con otros empresarios que ven en la licitación pública la oportunidad que el Villeda crezca por medio de un concesionario que haga fuertes inversiones.