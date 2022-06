Los pitbulls son agresivos si el ambiente no es adecuado

Expertos en el acondicionamiento físico y conductual del perro y veterinarios coinciden en que la conducta de los pitbull, así como de otras razas consideradas violentas, dependen más de la crianza que de la genética.

Las reacciones surgen luego de la conmoción que ha causado en la sociedad hondureña la muerte de Allison Nahomy Argueta, de 5 años, tras ser atacada por un pitbull de su familia en Lempira, así como otro niño que resultó con heridas graves al ser atacado por otro perro de esta raza en Islas de la Bahía.

Jamie Valladares, representante de la academia Oh My Dog, donde entrenan principalmente a los pitbull, indicó que la conducta de este animal depende más de la crianza y entrenamiento pese a que este fue creado en Reino Unido con fines de pelea; “pit” significa pozo, lugar donde estos perros demostraban sus habilidades.

En ese sentido, quienes tengan un animal de estos deben poder darle el entrenamiento adecuado, ejercicio y socialización con otros animales y personas, porque de lo contrario, así como en otras razas de perros este puede desarrollar una conducta negativa que deriva en incidentes violentos.

O sea no se puede dejar a este perro amarrado en un patio todo el día o tratarlo con violencia y esperar a que no desarrolle conductas negativas.Indicó que como cualquier otra raza, se le debe enseñar a los niños a no hostigarlo, el animal alerta cuando está incomodo.

“O sea no se pueden satanizar a los pitbulls, pero tampoco beatificarlos, es decir son perros creados para peleas, pero se pueden entrenar y ser compañeros en el hogar. Hay que ayudarlos a que gasten su energía en ejercicio, son perros fuertes que requieren atención”, comentó.

El veterinario Óscar Servellón dijo que este es un perro con mucha fuerza y con mucha energía y de temperamento muy alegre y que la agresividad en todos los perros está un poco relacionada con la raza, pero incide más la crianza.

“Muchos de los que tienen tendencia violencia pasan amarrados o son entrenados para peleas”.Lorena Panameño, psicóloga de perros, dijo que esta raza fue creada para ser “gladiadores”, para pelear a muerte con otros perros y también son excelentes cazadores al descender de los terriers. En ese sentido se deben guiar para tener las conductas ideales para controlar sus instintos y corregir cualquier conducta negativa inmediatamente.

“Lo que tenemos son perros que son mal educados por el dueño, el ser humano debe enseñarle a su perro a socializar”, finalizó la especialista.